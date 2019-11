Waarom het onderzoek naar de dood van model Ivana Smit wordt heropend

Volgens de advocaat van de familie van het overleden topmodel Ivana Smit (18) wordt het onderzoek naar haar doodsoorzaak heropend. Het hoger beroep in de zaak is namelijk gegrond verklaard door het gerechtshof van Maleisië.

Ivana werd eind 2017 dood aangetroffen nadat ze naakt van de 20ste verdieping van een flat in Kuala Lumpur was gevallen.

Ongeluk?

De tiener zou op de bewuste avond van de dodelijke val op pad zijn geweest met een Amerikaans stel. Volgens lokale media was er waarschijnlijk alcohol in het spel. De politie ging al die tijd uit van een ongeluk, maar familie en vrienden van het model geloofden daar niks van. “Hoe kan ze zomaar vallen? Waarom was ze naakt? Ivana was heel professioneel en verantwoordelijk, geen vrouw die laveloos van een balkon valt. En de balustrades van de gebouwen zijn ontzettend hoog”, liet een goede bekende van de familie eerder aan het AD weten.

Onzorgvuldig onderzoek

De familie van Ivana ging dan ook in hoger beroep tegen de uitspraak. Tijdens de verhoren bleek inderdaad dat het onderzoek op een aantal punten niet zorgvuldig is verlopen. Zo is het appartement waar het Amerikaanse stel verbleef niet meteen afgezet. Daardoor kon het koppel een schoonmaakster aan het werk zetten.

Stap richting vervolging

De advocaat van de familie, Sébas Diekstra, laat weten dat de rechter nu heeft geoordeeld dat de dood van Ivana het gevolg is van ‘handelen van derden’. Het Amerikaanse echtpaar komt in beeld als verdachten. “Een stap richting vervolging”, aldus de advocaat.

Op Twitter reageren volgers van de advocaat opgelucht op dit nieuws:

BREEK: Het hoger beroep in de zaak rondom het overlijden van Ivana Smit is door het Maleisische gerechtshof gegrond verklaard. Haar dood is het gevolg van handelen van derden, aldus rechter Collin Lawrence Sequerah. Het onderzoek moet nu worden heropend. — Sébas Diekstra (@sebasdiekstra) November 22, 2019

