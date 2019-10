Onderzoek: het krijgen van kinderen is later héél goed voor je geheugen

Een zwangerschap is een van de meest dynamische periodes in het leven van een vrouw. Nu blijkt dat kinderen krijgen ook nog eens heel goed is voor je geheugen.

Jonge moeders hebben na de zwangerschap vaak last van enorme vergeetachtigheid, ook wel zwangerschapsdementie genoemd. Toch blijkt er ook goed nieuws te zijn, maar dan op lange termijn.

Hersenveroudering

Een nieuw onderzoek van de universiteit van Oslo bewijst dat je hersenen veranderen tijdens je zwangerschap en na de bevalling, wat uiteindelijk de hersenveroudering kan beïnvloeden. Om tot deze conclusie te komen, hebben de onderzoekers van meer dan 12.000 vrouwen MRI-scans onderzocht.