Onderzoek: in déze Nederlandse stad zijn mensen het gelukkigst

Heb jij verhuisplannen en twijfel je nog over de locatie? Misschien moet je je dan eens in Rotterdam gaan oriënteren. Uit een onderzoek van de Europese Commissie blijkt namelijk dat mensen die in Rotterdam wonen het gelukkigst zijn.

De grote vraag is nu natuurlijk: hoe komt dat?

Inrichting stad

Volgens de commissie zijn de inwoners van Rotterdam vooral blij met de manier waarop de stad is ingericht, dat er veel te doen is én dat het openbaar vervoer goed geregeld is.

Andere gelukkige steden

Voor de nummer twee moeten we iets verder naar het noorden. Op de tweede plek staat namelijk Groningen. Nummer drie bevindt zich echter weer in de Randstad, namelijk Amsterdam!

Bron: Cosmpolitan. Beeld: iStock