Onderzoek: níet vrouwen maar mannen tanken het vaakst de verkeerde brandstof

Mannen hebben er vaak een handje van om vrouwen te bekritiseren om hun rijstijl, maar of dat wel zo terecht is? Onderzoek van BNR wijst namelijk uit dat mannen regelmatig blunderen tijdens het tanken.

Mannen tanken maar liefst twee keer zo vaak als vrouwen de verkeerde brandstof.

Advertentie

Opvallende cijfers

In 2018 heeft de ANWB 14.000 automobilisten geholpen die verkeerde brandstof in hun tank gooien, zo blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd. Opvallend is dat het vooral om mannelijke automobilisten ging en niet om vrouwelijke automobilisten.

Oververmoeide automobilisten

Maar hoe kun je nu de verkeerde brandstof in je tank gooien? Volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen overkomt het mensen omdat ze een andere auto rijden dan dat ze gewend zijn. Of omdat mensen er hun kop niet bij hebben. Omdat ze bijvoorbeeld oververmoeid zijn”, zo verklaart hij tegenover BNR.

Kan bijna niet fout gaan…

Er is gelukkig ook positief nieuws, want het aantal mensen dat verkeerd tankt is wel afgenomen. Dit zou onder andere te maken hebben met het feit dat de aanduidingen van de verschillende brandstoffen zijn verbeterd en dat de spuitmonden zo gevormd zijn dat ze alleen in de juiste soort brandstoftank passen.

Gevolgen van verkeerde brandstof

Als je verkeerd tankt, adviseert de ANWB de auto meteen te stoppen en uit te zetten. Dit om de schade aan de motor zo klein mogelijk te houden. Vooral voor dieselmotoren kan verkeerde brandstof snel schadelijk zijn. De brandstof moet vervolgens uit de tank worden gepompt.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: BNR. Beeld: iStock