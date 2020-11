Goed nieuws: bij maar liefst 90% van de mensen die besmet raakten met het coronavirus zijn zes maanden later nog steeds antistoffen te vinden in hun bloed.

En die antistoffen zijn in die zes maanden ook nog eens sterker geworden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Voor het onderzoek heeft het RIVM bloedmonsters van ruim 6500 mensen onderzocht. Eerder meldde bloedbank Sanquin dat de hoeveelheid antistoffen in het bloed van met het coronavirus besmette mensen juist afnam, maar de resultaten van het RIVM leveren een ander, positiever beeld op.

Twee soorten antistoffen

Het verschil zit in het type antistof dat is gemeten. Wanneer je besmet raakt, maakt het lichaam snel een antistof aan. Dit geeft je lichaam de tijd om goede, sterke antistoffen aan te maken. Deze antistoffen kunnen op langere termijn voor bescherming zorgen. Bloedbank Sanquin heeft onderzoek gedaan naar de snelle antistoffen, terwijl het RIVM nu onderzoek deed naar die op langere termijn voor bescherming zorgen. Vandaar de verschillende resultaten.

Vaccin

Het resultaat van het nieuwe onderzoek biedt hoop voor het coronavaccin. Immunoloog Ger Rijkers is in ieder geval positief. “Tweehonderd dagen is lang”, zegt hij tegen het AD. “Uiteindelijk zullen ook deze antistoffen uit het lichaam verdwijnen, maar in de tussentijd heeft je lichaam een geheugen aangelegd. Als je nog een keer besmet raakt met het virus maakt je lichaam supersnel nieuwe antistoffen aan.” Wel moet gezegd worden dat bij vaccins iets andere processen in het lichaam betrokken zijn dan bij natuurlijke infecties.

Meerdere keren corona

Maar hoe komt het dan dan sommige mensen twee of drie keer besmet raakten met het coronavirus? Die mensen hebben eigenlijk gewoon pech. “Niet iedereen heeft een even goed werken afweersysteem”, legt Rijkers uit. De meeste mensen zijn gewoon na één keer beschermd.

Bron: RIVM. Beeld: iStock