Zie jij wie dit kleine ondeugende jongetje is?

Hier smullen wij altijd van. BN’ers die terugblikken met heerlijke foto’s op Instagram. En zojuist kwamen we deze schattige toet tegen. Zie jij wie het is?

Och, dit jochie is toch om te smelten! En nu, eenmaal volwassen, is-ie nog steeds ontzettend leuk en we durven te wedden dat ook jij fan bent, want het is een van de leukste mannen op de Nederlandse televisie.

Het is…

#tuinbroek ……. Een bericht gedeeld door Fred van Leer (@fredvanleer) op 28 Feb 2018 om 6:44 (PST)

Fred van Leer!

Had jij het geraden? Zo ziet Fred er nu uit:

Een bericht gedeeld door Fred van Leer (@fredvanleer) op 20 Feb 2018 om 12:17 (PST)

Wij willen meer schattige jeugdfoto’s, Fred!

Beeld: Instagram.