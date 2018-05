Kind van ongehuwde ouders? Dan is het risico hierop groter

Drie op de tien 15-jarigen wonen niet in hetzelfde huis met hun beide ouders, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat percentage wordt ieder jaar hoger.

Als ouders niet met elkaar in het huwelijksbootje zijn gestapt, is de kans volgens het CBS groter dat ze uit elkaar zullen gaan. In de loop van 2017 ging 1,5% van de gehuwde ouders uit elkaar, tegenover 3,6% van de ongehuwde ouders.

De kans dat kinderen van ongehuwde ouders meemaken dat hun ouders uit elkaar gaan, neemt in de eerste jaren na de geboorte toe en blijft tijdens de periode op de basisschool min of meer stabiel. Bij gehuwde ouders stijgt de kans op een echtscheiding tot het zesde levensjaar van het kind, daarna daalt het.

600 duizend kinderen

Het aantal kinderen met gescheiden ouders neemt ieder jaar toe. In 1997 woonden twee op de tien 15-jarigen niet meer samen met hun beide ouders, nu is dat drie op de tien. In totaal gaat het om ruim 600 duizend kinderen. 70% van hen woont na de scheiding voornamelijk bij de moeder.

Bron: CBS, NOS. Beeld: iStock