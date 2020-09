Wordt dít vreselijke ongeluk het einde van Ludo in ‘GTST’?

De jubileumaflevering van Goede tijden, slechte tijden komt steeds dichterbij. Op 1 oktober kunnen fans genieten van de bijzondere uitzending, die zonder twijfel memorabel gaat zijn. Nu lijkt het er echter op dat Ludo de aflevering niet gaat halen…

Betekent dat het einde van Ludo?

Op 1 oktober 2020 bestaat de langlopende serie Goede tijden, slechte tijden alweer dertig jaar. Dertig jaar! Sommige karakters uit de soap gaan al tijden mee, waaronder ook Ludo Sanders. Acteur Erik de Vogel speelt al 22 jaar het slinkse karakter en de man van Janine, maar dat zou zomaar niet lang meer kunnen duren.

Noodlottig ongeluk

Op Videoland is in een voorproefje van de jubileumuitzending namelijk te zien dat hij een heftig ongeluk krijgt. Ludo zoekt al enige tijd naar zijn kleinzoon Valentijn die uit wraak het dure schilderij L’Absence heeft gestolen. Ludo ontdekt dat Valentijn van plan is om met het schilderij via Muiden naar Engeland te varen om zo uit handen van zowel Richard als zijn familie te blijven. Hij weet nog net op tijd aan boord van het schip te komen, maar wordt door zijn kleinzoon Valentijn overboord geduwd.

Terugkeer

Ludo verdwijnt onder water, wat voor heel wat spanning in Meerdijk zorgt. Hij maakt zijn opwachting dus vermoedelijk níet in de belangrijke mijlpaal van de serie tijdens de jubileumuitzending. Maar toch hoeven fans zich uiteindelijk geen zorgen te maken dat Ludo helemaal níet meer terugkeert naar het kleine dorpje, want er wordt al verklapt dat hij met een grote grijze baard terugkomt. Hoe dit kan en wanneer, is echter nog onbekend. Dat wordt spannend…

