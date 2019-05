5-jarige Senn vecht voor zijn leven na ongeluk op springkussen

Zaterdagavond ging het helemaal mis op een springkussen in het Brabantse Rucpen. De 5-jarige Senn liep zwaar hersenletsel op nadat iemand anders bovenop hem viel.

Coma

Wat een gezellige avond had moeten worden ter afsluiting van het voetbalseizoen, eindigde bij voetbalclub RSV in Rucpen in een drama. De 5-jarige Senn is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht nadat een 17-jarige jongen bovenop hem was gevallen. Het slachtoffertje ligt in coma in het ziekenhuis, laat de burgemeester van het dorp weten.

Advertentie

Dubbeltje op zijn kant

“Mijn hart is bij Senn en zijn familie. Ik wil ze veel sterkte wensen”, aldus burgemeester Marjolein van der Meer Mohr. De ouders van het jongetje hebben het allemaal zien gebeuren. Na het ongeluk op het springkussen is het jongetje gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Een politiewoordvoerder laat weten dat de situatie zorgwekkend is. “Het is een dubbeltje op zijn kant.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Omroep Brabant. Beeld: iStock