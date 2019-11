Ongemakkelijk: Waylon staat oog in oog met ex bij 'The Voice'

In de allereerste aflevering van het nieuwe seizoen van The voice of Holland maakte coach Waylon een ongemakkelijk moment mee. Hij stond ineens oog in oog met zijn ex van 10 jaar geleden.

Terwijl kandidaat Anne de sterren van de hemel zingt en alle 4 de stoelen laat draaien, is er iemand anders die ook de aandacht trekt. Bij presentatrice Chantal staat de zus van Anne. Zij heeft duidelijk alleen maar oog voor Waylon. “Willem!” roept ze naar de coach. “Hij ziet mij best wel. Dat is mijn ex van 10 jaar geleden.” fluistert ze Chantal in.

Bekend gezicht

Coaches Ali B en Waylon zijn nog steeds naar kandidaat Anne aan het kijken en komen er beide achter dat ze haar kennen. Ali B heeft haar bij een eerder seizoen van The voice gecoacht en Waylon kent haar nog van Hollands got talent, waar ze samen in zaten. Terwijl Waylon zijn praatje doet, zet Chantal alles op alles om de aandacht van het jurylid te trekken. “Haar zus is je ex!” schreeuwt ze door het raam.

Ongemakkelijk lachje

Op het moment dat Waylon zijn ex ziet staan, begint hij ongemakkelijk te lachen. “Ja, die ken ik ook” zegt hij. Ali B heeft gelijk door hoe de vork in de steel zit: “Ik ken dat toontje. Die ken jij goed! Maar daar gaan we het nu niet over hebben.”

Bekijk hier de auditie van Anne Wilson:



Bron: RTL Boulevard. Beeld: RTL