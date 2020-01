Donderdagavond ging een nieuw seizoen van Over mijn lijk van start. In dit programma volgt Tim Hofman 5 jongeren die weten dat ze door hun ongeneeslijke ziekte niet lang meer te leven hebben. De 1e aflevering maakt al meteen veel los bij de ruim 1 miljoen kijkers.

In deze 1e aflevering maakt Tim kennis met Lotte (31), Jeroen (29), Fabienne (21), Alex (31). Ondanks hun korte levensverwachting houdt niets deze jongeren tegen om alles uit het leven te halen.

Zo wil de oudste dochter van Lotte ‘trouwen’ met haar ouders. En die wens laat Lotte maar wat graag uitkomen op het stadhuis in Rotterdam, met een échte trouwambtenaar. “We hebben 2 kleine kinderen, dus voor hen willen we heel veel vastleggen en herinneringen maken. Iets waar ze later op terug kunnen kijken. Onze jongste dochter is zo jong dat ze het zich straks allemaal niet kan herinneren.”

Zeldzaam kankersyndroom

Jeroen is samen met zijn vriendin Esmée en een groep vrienden op een winterfestival in Frankrijk. Hij lijdt aan een zeldzaam, erfelijk kankersyndroom waar ook zijn vader, tante en neef aan zijn gestorven. Dansen en genieten van het leven is wat hij het liefste doet. Tussen het feesten en skiën door heeft hij met Tim op de piste afgesproken. “Ik vind het zó erg voor mijn moeder. Zij is haar man al aan een hersentumor verloren en dan straks ook haar kind. Als ik ga, dan is het lichtje uit, dan ben ik weg. Maar alle mensen om me heen moeten door. Die moeten nog rouwen en dat vind ik gewoon kut”, vertelt hij in tranen tegen Tim.

Alles lijkt onbenullig

Ook de jonge Fabienne, die een tumor achter haar oog heeft zitten, en Alex, bij wie een hersentumor is ontdekt, maken diepe indruk. Het programma zet kijkers met beide benen op de grond. Twitter staat dan ook vol met prachtige woorden over de deelnemers. “Waar kun je je soms toch druk om maken. Alles lijkt ineens zo onbenullig”, schrijft iemand. En ook Tim Hofman wordt overspoeld met complimenten van de kijkers:

I’ve said it before and I’ll say it again: #overmijnlijk moet de Gouden Telvizier-ring winnen. Zo prachtig, pijnlijk, geestig en godvergeten zwaar. En @debroervanroos doet het top. — Rianne Meijer (@globalistaa) January 9, 2020

Hoe een programma dat zo afkoerst op de dood zo’n ongelooflijk pleidooi voor het leven kan zijn… aangrijpend maar nooit sentimenteel! #overmijnlijk — Wiljan (@WiljanB) January 9, 2020

De eerste aflevering komt alweer binnen zeg… Fabienne die hoopt dat ze eerder dood gaat dan dr hondje. Fabienne is 21 jaar. En dan Jeroen die in huilen uitbarst omdat hij het zo erg vind voor z’n moeder dat ze straks haar zoon moet missen 😢 #overmijnlijk — Ronald Kransse (@ronaldkransse) January 9, 2020

Wat een ontzettend mooi programma is #overmijnlijk toch. En wat is het leven oneerlijk. Verdomme. — GlennAnthonie (@GlennAnthonie) January 9, 2020

Wat een mooi programma blijft dit toch ! Respect @debroervanroos #overmijnlijk — Fred van Leer (@FredvanLeer) January 9, 2020

Godskolere, na de eerste 15 minuten #overmijnlijk zit ik al met een brok in mijn keel dat ik bijna stik. Wat een kanjers zeg, nu al, stuk voor stuk. Diep respect! — Arno Nijsen (@nollie242) January 9, 2020

Dit programma zet je zó met beide benen op de grond. Waar kan je je soms toch druk om maken. Alles lijkt dan ineens zo onbenullig. #overmijnlijk — Nousjka (@nous7_) January 9, 2020

Heb je de uitzending gemist? Je kijkt ‘m hier terug.

Bron: Twitter. Beeld: Bnnvara