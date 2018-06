Vrienden organiseren laatste voetbalwedstrijd voor ongeneeslijk zieke Koen (21)

Koen Loonen kreeg op achttienjarige leeftijd de diagnose neuroblastoom, een zeldzame vorm van kanker. Na vele bezoeken aan het ziekenhuis – en de hoop de ziekte te overwinnen – kwam het verdrietige bericht binnen. Koen besloot zijn wensen te gaan vervullen. En één daarvan was het spelen van een speciale wedstrijd bij zijn eigen voetbalclub ‘Blauw Wit 81’ in het Brabantse Moer. Speciale dag

Gisteren was het zo ver: natúúrlijk gingen Koens vrienden dit voor hem regelen. Koen: “Zondag is ook nog eens een speciale dag. Dan hebben Steffie en ik precies drie jaar verkering.” Zij is volgens hem “een maatje die hem door dik en dun blijft steunen”. ‘FC Koentje’

Koens beste vriend Rob Verdaasdonk nam de organisatie van de middag op zich. Rob stelde een eigen team op tegen het team waarin Koen momenteel speelt. Het werd ‘FC Koentje’ tegen ‘Blauw Wit 81’. De spelers voor het nieuwe team kwamen uit allerlei competities, zoals de ‘Dongense Zomeravondvoetbal’. En het bleef niet bij voetballen: na de wedstrijd stond een barbecue gepland, mét een knaller van een feest. Wensenlijstje

Koen heeft nog meer wensen. Naast de voetbalwedstrijd wil Koen dolgraag nog een keer met zijn ouders en vriendin naar het buitenland. Wij hopen dat zijn wens in vervulling zal gaan.

Via Facebook deelde Koen het volgende bericht:

