Hoe een Facebookbericht het leven van deze vrouw redde: "Ik was langzaam aan het sterven"

Tot drie keer toe kwam de 28-jarige Amerikaanse Marie Amoureux bij de dokter met haar symptomen, waarna hij haar elke keer weer naar huis stuurde. Pas toen ze online een artikel las, gingen de alarmbellen bij haar rinkelen.

“Al voordat ik klaar was met lezen, was ik in tranen”, vertelt Marie bij Honey.

Anticonceptiepil

Amoureux gebruikte vanaf haar twintigste de anticonceptiepil omdat ze leed aan het Syndroom van Stein-leventhal. Daarnaast gebruikte ze steroïden na complicaties met een cyste. Ze had last van kortademigheid en pijn in haar linkerbeen maar haar arts legde de link niet met de pil en de steroïden en verwees haar door naar een pijnkliniek. “Hij keek niet eens naar mijn been en vertelde dat de kortademigheid van de steroïden kwam”, vertelt Marie.

Online artikel

Na het lezen van het artikel over longembolie waarin een vrouw de symptomen van Marie precies beschreef, ging ze regelrecht naar de dokter en wilde een andere arts spreken. “De dokters vertelden me toen dat ik een enorme longembolie had en dat ik langzaam aan het doodgaan was. Het is gek om te bedenken dat als ik niet het artikel op Facebook had gelezen, ik aan deze bloedstolsels kon zijn overleden”, vertelt ze.

Vertrouwen

Ze moest vervolgens een week doorbrengen in het ziekenhuis en maandenlang bloedverdunnende injecties ondergaan. Toen ze dacht dat het beter ging, werd haar vertrouwen weer ontnomen. Haar hematoloog schreef een medicijn voor dat alsmaar meer stolsels veroorzaakte terwijl ze nog herstellende was van haar bijna-doodervaring met bloedstolsels.

Te druk

“Ik kon het niet geloven. Ik zag de stolsel waarschuwingen gewoon zelf op de doos staan van het medicijn dat ik kreeg.” Ze ging terug met het medicijn waarna haar hematoloog zich verontschuldigde dat ze ‘te druk’ was en haar medische geschiedenis niet had ingekeken.

Momenteel is Marie herstellende van haar embolie. “Ik ben erg op mijn hoede omdat het lijkt alsof ik mijn eigen arts moet zijn”, aldus Marie.

Bron: dailymail.co.uk. Beeld: iStock