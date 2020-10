Uit onderzoek van hulporganisatie Plan International blijkt dat maar liefst 58 procent van alle vrouwen tussen de 15 en 25 jaar wereldwijd slachtoffer is van online intimidatie.

De online bedreigingen uiten zich in dreigementen over verkrachting of het versturen van pornografische beelden. “Online intimidatie legt meisjes wereldwijd het zwijgen op”, zegt directeur Garance Reus-Deelder van de Nederlandse Plan-afdeling in het onderzoek. “En dat terwijl juist het internet zoveel kansen biedt voor meisjes om hun stem wel te kunnen laten horen.”

Online intimidatie

De hulporganisatie sprak ruim 14.000 vrouwen uit 31 landen, waaronder Nederland. Uit het onderzoek kwam naar voren dat online intimidatie het meeste voorkomt op Facebook. Daarop volgen Instagram, WhatsApp, Snapchat en Twitter. De intimidatie neemt vooral toe als vrouwen zich online uitspreken over vrouwenrechten, politieke kwesties of feminisme.