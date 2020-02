1 op de 3 jongeren wordt online lastiggevallen: meeste jongeren vragen ouders om hulp

Uit onderzoek van Safer Internet Centre Nederland blijkt dat 1 op de 3 jongeren online wordt lastiggevallen. Driekwart van hen schakelt vervolgens hulp in van ouders.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat 15 procent schokkende berichtjes krijgt, zoals zelfmoordacties of een IS-onthoofdingsvideo. 13 procent wordt online gepest, 6 procent gaf aan wel eens gehackt te zijn en 6 procent van de meisjes vertelden ongewenst naaktfoto’s of seksueel getinte berichten te ontvangen. Bij de jongens krijgt 5 procent hier mee te maken.

Advertentie

Hulp van ouders

Van de jongeren die dit meemaken, schakelt driekwart hun ouders in voor hulp. Zij helpen bij het online rapporten, het veranderen van wachtwoorden of gaan mee om aangifte doen. Marjolijn Bonthuis van het Safer Internet Centre Nederland zegt hierover tegen het AD: “Voorheen was het bij ouders toch vaker zo: dat internet, ik snap het niet, of ik weet niet wat jullie kinderen er uitspoken. De lijn stijgt wel, dat is een goede ontwikkeling.”

Het onderzoek werd gepubliceerd op ‘Safer Internet Day’. Iedere zevende dinsdag van het jaar vragen ECP, Expertisebureau Online Kindermisbruik, Netwerk Mediawijsheid en het Safer Internet Centre aandacht voor een veilige online omgeving voor kinderen.

Heb je zelf een keer last gehad van online fraude? Dit kun je er tegen doen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: iStock