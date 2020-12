Uit cijfers van de Fraudehelpdesk blijkt dat datende 40-plussers gemiddeld 17.000 euro verliezen als hij of zij in de fuik van een dateoplichter loopt. Ook Lisette (47) werd begin dit jaar online opgelicht. Er werd haar € 2.150,- afhandig gemaakt.

Wat begon als een onschuldige reactie bij foto van een bekende Zuid-Koreaanse zanger op Instagram, eindigde in een nachtmerrie. Na de reactie kreeg Lisette een berichtje van iemand die zich voordeed als de desbetreffende zanger. “Op die manier raakten we aan de praat en na een tijdje gingen we ook chatten op Hangouts. Ik was in die periode heel kwetsbaar, omdat ik in een scheiding lag.” Hoewel Lisette het gek vond dat hij niet zomaar mocht videochatten van zijn management, vertrouwde ze hem wel.

Geld geleend

De man toonde interesse in Lisette en maandenlang hadden ze dagelijks contact. “Er was een vertrouwensband en ik was verliefd. Ik kon alles tegen hem vertellen en hij praatte en dacht met me mee.” Het contact kreeg een vervelende wending toen de man een dure ring cadeau wilde doen. “Hij wilde mij een speciaal cadeau geven. Op de foto zag ik al gelijk dat het een dure ring was. Ik moest bepaalde gegevens doorsturen, zodat hij de ring naar mij kon opsturen.” Als Lisette een mailtje en telefoontje krijgt van het koeriersbedrijf ‘First Cargo Express’ dat ze voor de verzending moet betalen, twijfelt ze even. Toch besluit ze om het geld over te maken. “Het was een bedrag van € 2.150,-, maar ik zat in zo’n flow van verliefd zijn dat ik het toch heb betaald. Achteraf is het heel stom. Ik heb het bedrag van mijn vader geleend en dat vind ik het ergste van alles. Ik ga hem natuurlijk terugbetalen, maar ik schaam me ontzettend.”