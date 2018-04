Meisje deelt hoe online shopsessie op hilarische wijze uitliep op een fiasco

Online shoppen is een zegen voor mensen die al ongelukkig worden van de gedachte aan benauwde paskamers met slechte verlichting en onaardig winkelpersoneel. Maar wanneer je online iets koopt, weet je nooit precies wat je krijgt…

Daar kan Becky Latham over meepraten. Hoewel de lente is aangebroken, kocht ze een donzen winterjas via de webshop van Urban Outfitters. Wat ze kreeg, leek echter in niets op de jas die het model droeg. De jas die Becky kreeg lijkt op een soort slaapzak waar je gerust een klein gezin in kan herbergen.

Miskoop

De student deelde een foto van de miskoop op Twitter. “Bedankt Urban Outfitters, precies wat had ik verwacht”, schreef ze tot grote hilariteit van haar volgers. Binnen de kortste keren werd haar foto meer dan 39.000 keer geretweet en meer dan 116.000 keer geliket.

Reddingsvest

Gelukkig waren er ook mensen die met Becky meedachten. “Aan de zonnige kant: je kan het gebruiken als reddingsvest”, schrijft iemand, en: “Stel je eens voor hoeveel snacks je de bioscoop binnen kan smokkelen”.

Thank you @UrbanOutfitters it’s exactly like I imagined x pic.twitter.com/UgzmeYLr8I — Becky (@Becky_Latham27) April 6, 2018

Wat moet je ook met een donzen jack in de winter? Deze lentejassen zijn een veel beter idee:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: The Independent. Beeld: Twitter