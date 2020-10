Presentator Viktor Brand was weer hoog in het noorden van het land te vinden, dit keer in het gelijknamige Hoogkerk. Hij laat het geërfde vloerenbedrijf van Kelly zien. Het slecht onderhouden pad er naartoe is eigendom van buurman Jan, die het weigert te egaliseren. Ze stelt dat haar bedrijf daarom onbereikbaar is voor leveranciers en eist dat Jan het pad maakt. En je raadt het al: Jan legt de schuld voor de kuilen in zijn pad bij Kelly en wil dat zíj het pad herstelt.

