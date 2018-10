Onthuld: dít is de reden dat koks altijd wit dragen

Als je weleens een kijkje in de keuken van een restaurant hebt genomen, dan is het je vast wel opgevallen dat de koks bijna altijd wit dragen. Best een vreemde keuze als je de hele dag in een keuken staat te zwoegen, wit is immers zo besmettelijk als het maar kan. Maar waarom dragen koks dan toch steevast deze kleur?

Wij kunnen je alvast verklappen dat het niks met smaak te maken heeft.

Het oogt schoner

Zo’n spierwit kostuum oogt natuurlijk hartstikke schoon. En als restaurants iets willen uitdragen, dan is het wel een goede hygiëne. Wanneer je een kok ziet die wit gekleed is, dan associeer je dit onbewust met een goede hygiëne en een nette keuken. Of dit daadwerkelijk ook het geval is, is natuurlijk maar de vraag. Maar het is wel een slimme truc.

Het is schoner

Wit oogt niet alleen schoon, het is ook daadwerkelijk schoner. Wanneer je morst zie je dit op een lichte kleur natuurlijk beter dan op een donkere kleur. Hierdoor ziet de kok het direct als hij zich moet omkleden. Dit is vooral handig bij het bereiden van gevoelige ingrediënten zoals bijvoorbeeld rauwe kip.

Je krijgt het makkelijker schoon

Ondanks het feit dat zo’n wit kostuum sneller vies is, krijg je het wel makkelijker schoon. Met bleek bijvoorbeeld. Om een goede hygiëne te kunnen waarborgen wordt kokskleding regelmatig gebleekt. Wit kan niet vervagen, dus het is de ideale kleur voor dit werk.

Bron: Elle. Beeld: iStock