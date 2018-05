Onthuld: dít worden de koninklijke titels van Harry en Meghan

Hoewel we nog even moeten wachten op de eerste beelden van hét huwelijk van het jaar, kunnen we wel alvast een leuk nieuwtje verklappen: Queen Elizabeth heeft namelijk zojuist bekendgemaakt welke titels Harry en Meghan na hun huwelijk krijgen.

Zoals al eerder werd gedacht is het de titel ‘Duke en Duchess van Sussex’ geworden. De twee worden hiermee de hertog en hertogin van Dumbarton en Baron Kilkeel.

Officiële titels

Dit betekent dat Harry voortaan door het leven zal gaan als ‘His Royal Highness The Duke of Sussex’ (Zijne Koninklijke Hoogheid de hertog van Sussex) en zal Meghan Markle voortaan ‘Her Royal Highness The Duchess of Sussex’ (Hare Koninklijke Hoogheid de hertogin van Sussex) worden genoemd.

Geen prinses

Meghan zal nooit ‘prinses Meghan’ worden genoemd, omdat ze niet van adel is en ook geen Britse afkomst heeft. Ze zou zich wel ‘prinses Harry van Wales’ mogen noemen, maar dit zal in de praktijk weinig voorkomen.

Bron: Royal.uk. Beeld: Getty