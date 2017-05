Onthuld: in deze landen zijn mensen het on(gelukkigst) met hun lichaam

In elk land gelden andere schoonheidsidealen. Maar waar ter wereld zijn mensen nu het meest tevreden met hun lichaam en gewicht? En waar juist niet?

Het Britse onderzoeksbureau YouGov deed er onderzoek naar en kwam met een verrassende conclusie.

Enquête

Voor het onderzoek moesten mensen uit 25 verschillende landen een enquête invullen. Van alle landen bleken mensen uit Indonesië het gelukkigst te zijn met hun lichaam. Zo verklaarde maar liefst 78% van de ondervraagde dat zij tevreden waren met hun lichaamsvormen en gewicht.

Ongelukkig

Hongkong bleek het land te zijn waar mensen het ongelukkigst zijn over hun lichaam. Maar liefst één op de twee mensen is daar ontevreden over hun lichaam en gewicht. Ook in landen als Saoedi-Arabië (72 % ), Qatar (70 %), het Verenigd Koninkrijk (61 %) en Duitsland (60%) zijn mensen over het algemeen meer dan tevreden over hun lichaam.

Vrouwen

Opvallend is dat de manier waarop mensen naar hun lichaam kijken gendergebonden bleek te zijn. Zo gaf 44% van de vrouwen aan dat zij niet tevreden waren over hun uiterlijk, tegenover 31% van de mannen. Ook blijkt er sprake te zijn van een generatiekloof. Zo zitten 60-plussers over het algemeen lekker in hun vel (68%) terwijl bij de groep 25- tot 39-jarigen maar 52% hetzelfde kan zeggen.

Beroemdheden

Ook celebrities blijken een belangrijke rol te spelen in het zelfbeeld van de ondervraagde mensen. In het Verenigd Koninkrijk gaf maar liefst driekwart aan dat de verering van beroemdheden negatief is voor het zelfbeeld van vrouwen en jongeren. Midden-Oosterse en Aziatische landen denken hier juist anders over, zij vinden dat celebrities juist een positieve invloed kunnen hebben op je zelfbeeld.

Bron: YouGov. Beeld: iStock