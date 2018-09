Onthuld: de strenge sieradenregels waar Meghan en Kate zich aan moeten houden

Vanaf het moment dat ze in huwelijk traden met hun prins, kregen Kate Middleton en Meghan Markle een stortvloed van etiquetteregels over zich heen. Zo mogen ze geen blote benen showen, felle nagellak dragen of monopoly spelen. En wat blijkt? Ook als het op hun sieraden aankomt zijn er een aantal strikte regels.

Etiquette-expert Myka Meier onthult een aantal absolute no-go’s voor Meghan en Kate.

Geen opzichtig gedoe

Zo mogen de twee geen opzichte diamanten dragen overdag, tenzij er sprake is van een speciale gebeurtenis. De reden hiervoor? De Queen herself Elizabeth zou niet houden van al dat opzichtige gedoe. ‘’Pas na zes uur s’ avonds mogen de echte juwelen tevoorschijn komen. Voor deze tijd zal je vooral metalen sieraden zie of parels en saffieren.’’

Subtiele sieraden

Zijn uitspraak lijkt te kloppen, want we zien Meghan en Kate inderdaad overdag bijna nooit met opzichtige sieraden lopen. De twee dames dragen vaak kleine oorbelletjes met parels en subtiele armbanden en ringen.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Getty