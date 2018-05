10 mannen onthullen het moment waarop ze wisten dat hun huwelijk over was

Een huwelijk is natuurlijk zelden van de een op andere dag voorbij. Het is een soms wel jaren durend proces met ups en downs, maar ergens diep van binnen weet je al die tijd: dit huwelijk gaat niet duren tot de dood ons scheidt.

Deze gescheiden mannen onthullen het moment waarop ze zeker wisten dat het voorbij was.

1. Toen mijn zoon ‘mama’s nieuwe vriend’ noemde

“Ik had moeten weten dat het over was toen ze tijdens het avondeten zei dat ze niet wist of ze nog van me hield. Ik had het kunnen weten na 18 maanden in verschillende slaapkamers slapen. Ik had het kunnen weten toen ze stopte met emoties – positief of negatief – te tonen. Ik had het kunnen weten toen ze weigerde op een roadtrip te gaan met onze zoon. Ik had het kunnen weten toen we terugkwamen van die trip en ze haar trouwring niet meer droeg. Ik had het kunnen weten toen ze de volgende dag haar biezen pakte met onze zoon op de achterbank van de auto. Maar dat deed ik niet. Ik had nog steeds hoop. En toen, twee weken later, had mijn zoon het achteloos over een hond en twee kleine meisjes met wie hij had gespeeld. Die hoorden bij ‘mama’s nieuwe vriend’.

‘Heb je gelogeerd in het huis van mama’s nieuwe vriend?’

‘Ja’, antwoordde mijn kleuter.

Ik had nooit kunnen weten dat een antwoord van één woord van een kind zo dodelijk kon zijn. Toen wist ik het.”

2. Toen ze ‘ik haat je’ zei en het meende

“Zoals zo vaak aan het eind van een huwelijk, bestond dat van mij uit steeds meer dominosteentjes die omvielen. Er was dat eerste dominosteentje voor een heel proces begon. Mijn ex-vrouw maakte van ruzieën een Olympische sport. Tijdens een ruzie over ik weet niet eens meer wat, keek ze me aan met een rood hoofd en schreeuwde: ‘Ik haat je’. Ik wist dat ze het meende. Na dat vier letters tellende woord kan je niet meer terug.”

3. Toen ik besefte dat de logeerkamer beter was dan naast mijn vrouw slapen

“Op een gure winterdag had ik hoge koorts en bracht ik mezelf in quarantaine in de logeerkamer om te voorkomen dat ik haar zou besmetten. Toen ik beter was, realiseerde ik me dat ik liever in de logeerkamer bleef. Ik geloof sterk dat de meeste mensen in hun eentje beter slapen, maar het zorgt wel voor een letterlijke en figuurlijke scheidng tussen mensen. Toen begon ik de verschillen en veranderingen binnen ons huwelijk te zien. We hebben het overleefd en het gaat goed met ons, maar ons huwelijk bleef wel in quarantaine en heeft het niet gered.”

4. Toen haar droomhuis voor mij meer een nachtmerrie was

“Toen we ons eerste huis hadden verkocht, moesten we op huizenjacht. Ik had een paar mooie gezien, maar zij bleef hangen bij een huis en kwam daar meer steeds op terug. Ik vond dat huis vreselijk. Van binnen was het lelijk, het behang was sinds 1978 niet meer aangeraakt, het was niet in het dorp waar ik graag wilde wonen en niets aan het huis vond ik leuk. Toen we tijdens een bezichtiging door de voordeur liepen, lichtte haar gezicht helemaal op. Ze liep met grote ogen door de kamers en tussen het vreselijke interieur en alle vervallen ruimtes verkondigde ze dat dit haar huis ‘voor altijd’ zou zijn. Ik zette mijn eigen behoeftes opzij en we deden die dag nog een bod.

Ik was altijd een aanhanger van het ‘happy wife, happy life’-principe, maar dit was anders. Een verdrietig deel van me wist dat ik niet voor altijd in dat huis zou wonen, maar ik wilde dat zij het zou hebben. Op dat moment wist ik dat ik nog van haar hield, maar dat het klaar was. In het volgende jaar heb ik me beziggehouden met de verbouwing en toen dat af was, gingen we uit elkaar. Ze heeft het huis nog steeds en daar ben ik blij om.”

5. Toen ik weigerde om te gaan met mijn eigen onderliggende bindingsproblemen

“Als ik terugkijk op mijn scheiding die inmiddels al een dozijn jaar geleden is, lag het probleem niet in de jaren dat we getrouwd waren. Het gaat nog veel verder terug. Ik had moeite om diepe relaties met iemand aan te gaan, laat staan mijn echtgenote. In plaats van daarmee om te leren gaan en mijn probelemen onder ogen te zien, gaf ik anderen de schuld.

Toen het aankwam op echte commitment, had ik gewoon niet de handvatten om daar goed in te zijn. Als ik iets heb geleerd over scheiden, is het wel dat het zaadje daarvoor al jaren voordat we onze potentiële partner ontmoeten, wordt geplant. Het is aan jezelf om te voorkomen dat het zaadje uitgroeit nog voordat je een relatie aangaat.”

6. Toen de gescheiden vriendinnen van m’n vrouw haar overtuigden dat we gedoemd waren

“Toen mijn vrouw het merendeel van de tijd doorbracht met andere gescheiden vrouwen. Ze was al naar de logeerkamer verkast en gestopt met relatietherapie, maar wat haar echt van me wegtrok waren haar vriendinnen die zeiden dat het nu ‘haar beurt’ was. Er is een oud gezegde: ‘Kijk naar je vrienden en ik voorspel je toekomst’. ”

7. Toen ik het niet eens meer wilde proberen

“De weken voor de scheiding waren meer gespannen en frustrerender dan alle keren daarvoor dat we ruzie hadden. Achteraf zie ik dat zelfs ik het had opgegeven. Wat ooit nog een uitdaging was om samen te overwinnen, werd een strijd die we alleen vochten. Dat besef kwam hard aan toen ik die avond in bed lag, een paar uur nadat ze een pauze had voorgesteld. Toen ze een paar dagen later een scheiding voorstelde, wist ik dat we klaar waren. En dat ik er klaar mee was.”

8. Toen we beseften dat we elkaar al jaren niet meer leuk vinden

“Ik was een hoopje ellende. Ik kan niet voor m’n ex-vrouw spreken, maar ik was niet op een goede plek in m’n leven en mezelf een beetje kwijt. Ik was kapot van proberen dingen uit te vinden op een werkplek waar fouten maken niet geoorloofd is. Falen en zelfhaat werden mijn beste vrienden. Iemand zo verknipt als ik, kan niet van iemand houden zoals het hoort.

Ik heb nu vrede met het feit dat als je jezelf niet leuk vindt, je niet van iemand anders kan houden. We proberen alleen maar het zwarte gat in onze ziel te dichten in de hoop dat we ons iets minder beschadigd voelen. We konden gewoon niet meer bij onze emoties. We realiseerden dat de laatste keer dat we elkaar echt leuk vonden, lang voor ons huwelijk was. Zelfs daarvoor waren we eigenlijk alleen heel goede vrienden.”

9. Toen ik haar foute gedrag rechtvaardigde

De eerste keer dat ik zei dat ik dacht dat onze relatie niet meer zou werken, brak ze m’n koptelefoon. Ze had een kort lontje, werd steeds achterdochtiger en meer jaloers, schreeuwde veel… Ik bleef alle verkeerde dingen die gebeurden maar rechtvaardigen. Het voelde alsof ik niet weg kon. Uit angst durfde ik niet weg te gaan.”

10. Toen we niet eens maar ruzie maakten, maar elkaar vermeden

Het was een lange aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de onvermijdelijke beslissing leidde. We hielden elkaars hand niet meer vast, gingen niet meer samen op date, we waren drukker met anderen dan met elkaar en hadden het gevoel dat we elkaars geluk in de weg stonden in plaats van de ander aan te moedigen. Langzaam maar zeker begonnen we elkaar te vermijden. Toen we dat doorhadden, was het al te laat.

