Wie is de mol?-fans opgelet: op 2 januari start er alweer een nieuw seizoen van je favoriete programma. En natuurlijk doet daar weer een groep kersverse kandidaten aan mee. Maar wie o wie kunnen we in dit seizoen verwachten?

Welke bekende Nederlanders er mee doen aan het 21e seizoen van WIDM? Op die onthulling hoeven we helemaal niet lang te wachten.

Advertentie

Nieuw seizoen, nieuwe kandidaten

Dit jaar konden we genieten van niet één, maar twee Wie is de mol?-reeksen. Het jubileumseizoen met Nikkie de Jager als winnares en Jeroen Kijk in de Vegte als mol is pas achter de rug, maar het nieuwe seizoen staat alweer voor de deur. Vanaf 2 januari kunnen we weer iedere zaterdag voor de buis kruipen voor een WIDM-avondje.