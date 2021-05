Ontknoping ‘De verraders’ zorgt voor grote opluchting bij Samantha Steenwijk

Eindelijk was het zo ver: de ontknoping van het RTL-programma De Verraders en dat betekent dat het gelieg en bedrieg eindelijk voorbij is. 1,2 miljoen mensen keken naar de finale die werd gespeeld door alleen maar vrouwen: Francis van Broekhuizen, Samantha Steenwijk, Loiza Lamers en Chatilla van Grinsven namen het tegen elkaar op.

Let op: dit artikel bevat spoilers.

Kutwijven

In de vorige aflevering werd acteur Loek Peters weggestemd en dat kwam vooral omdat verrader Samantha de touwtjes in handen en dus zelf kon bepalen wie ze meenam naar de finale. Het kwam voor niemand als een verrassing dat ze voor Loiza, Chatilla en Francis koos. Loek Peters was hier minder blij mee: “Natuurlijk is het zuur om er in het zicht van de haven uit de liggen, maar het niet weten is nog veel erger. Wat een kutwijven”, aldus de acteur.

Niet meer liegen

Door te kiezen voor haar ‘besties’ in het spel, zet ze zichzelf wel op de kaart. Francis laat weten dat ze een blinde vlek heeft gehad voor Samantha. Maar die zit hier niet zo erg mee: het maakt haar niet uit wie er uiteindelijk met het zilver vandoor gaat. Ze vindt het belangrijker dat ze straks niet meer hoeft te liegen. “Ik ben blij dat dit de laatste dag is dat ik moet liegen, want ik kan het niet meer. Ik ben op. Het is een heel grote rugzak die ik meedraag en ik kan niet wachten op het verlossende woord.”