Ontroerend: Belgisch varkentje rouwt om overleden vriendinnetje

Een Belgische video van een biggetje dat rouwt om zijn overleden vriendinnetje gaat op dit moment de hele wereld over. In de video is te zien hoe ‘Spot’ afscheid neemt van zijn vriendinnetje Sientje, met wie hij maar liefst 13 jaar samen heeft geleefd.

De video dateert eigenlijk van oktober vorig jaar, maar ging onlangs opnieuw viral nadat de Facebookpagina Hobbyvarkenvereniging de video plaatste. Zelfs het Amerikaanse ABC News pikte de beelden op.

Afscheid nemen

‘Spot en Sientje hebben 13 jaar samen geleefd’, schrijft de vereniging bij de video. ‘Toen Sientje overleed, kreeg varkentje Spot de gelegenheid om afscheid te nemen en dat doet hij hier dan ook uitgebreid.’

Bron en beeld: Facebook