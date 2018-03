Ontroerend: ‘carpool karaoke’ met kinderen met het downsyndroom

Carpool karaoke is dankzij James Corden weer helemaal hip. Nu hebben we al de nodige pareltjes voorbij zien komen, maar déze versie is misschien wel de mooiste die we tot nu toe hebben gezien.

De carpool karaoke is namelijk gemaakt door vijftig moeders van een kind met het syndroom van Down. Wat de video éxtra bijzonder maakt, is dat het lied wordt vertaald in Engelse gebarentaal.

Andere houding

De 44-jarige Angela Mui is één van de moeders die in de video te zien is. Haar driejarige zoontje Stephen heeft het syndroom van Down. Aan The Huffington Post vertelt ze: “Ik doe in eerste instantie met de video mee omdat ik de houding tegenover Down wil veranderen. In Engeland laat 90 procent van de zwangere vrouwen hun kindje weghalen als ze erachter komen dat hij of zij het syndroom heeft.” En dat begrijpt Angela niet.

“Prachtig avontuur”

“Ik wil dat mensen weten dat het niet eng is om een kind met het Downsyndroom te hebben”, vertelt ze. “Het is zelfs een prachtig avontuur, vol plezier, liefde en ja, soms wat uitdagingen. Net zoals bij ieder ander kind.”

Bron en beeld: YouTube