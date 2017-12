Ontroerend: zoontjes geven overleden vader een laatste knuffel bij zijn graf

Toen Kait Brazel haar man Alfred begin dit jaar verloor aan kanker, was ze ontroostbaar. Gelukkig sleepten haar twee zoontjes Mylan en Mason haar door deze moeilijke tijd heen. Vooral één moment uit deze periode zal Kait voor altijd bijblijven.

Op 20 november besloot Kait samen met haar zoons voor het eerst naar Alfreds graf te gaan.

Onwerkelijk

Terwijl ze naar de begraafplaats reden, kon Kait niet stoppen met huilen. ‘’Als een echt militairengezin waren we gewend om Alfred langere tijd niet te zien, ik had daarom het gevoel dat hij nog ieder moment kon thuiskomen,’’ vertelt Kait aan ABC News.

Dekentje

Toen Kait samen met haar zoons bij de begraafplaats arriveerden, besloot ze hun eerst wat tijd alleen met hun vader te geven. Ze gaf de jongens een deken mee om op te zitten, en bleef vanaf een afstandje toekijken.

Kletsen

Mylan en Mason gingen voor het graf van hun vader liggen en begonnen tegen hem te kletsen. ‘’Mylan vertelde Alfred dat hij een uniform en band had gekregen bij zijn vechtklas en dat hij naar een Halloweenfeestje was gegaan en een taart had gewonnen,’’ vertelt Kait. ‘’Daarna liet Mason zijn vader weten dat hij een zwemwedstrijd had gewonnen.’’

Slapen en bidden

Daarna was Kait getuige van een bijzonder moment. ‘’Mylan vertelde me dat hij zijn vader kon voelen en dat hij graag een dutje wilde naast zijn graf. Terwijl Mylan in slaap viel begon Mason te bidden.’’ Kait was zó geraakt door het moment, dat ze besloot wat foto’s te maken.

Nooit vergeten

Hoewel de jongens hun vader niet heel lang hebben gekend, weet Kait één ding zeker: ‘’Ze zullen hun vader nooit vergeten. Mason herinnert zich nog heel veel van zijn vader, vooral dat hij er altijd op hamerde dat Mason zelfverzekerd en doelgericht moest zijn. Nu leert Mason zijn broertje Mylan hetzelfde.’’

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bekijk ook: zó steun je een rouwend kind



Bron: LittleThings. Beeld: Facebook