Ontroerend: zwaar verminkte vrouw krijgt de bruiloft van haar leven

Vijf jaar geleden werd het leven van de 26-jarige Lalita Ben Bansi volledig op z’n kop gezet. Bij een zuuraanval raakte de toen 21-jarige Indiase flink verminkt. Na de aanval wist Lalita één ding zeker: haar grote droom om ooit te trouwen zou niet meer uitkomen.

Toch ging haar wens onlangs in vervulling: Lalita trouwde met haar grote liefde Ravi Shankar.

Verkeerde nummer

Hoe de twee elkaar ontmoet hebben is wel heel bijzonder. Lalita draaide op een dag het verkeerde nummer, waarna ze Ravi aan de lijn kreeg. Hij woonde maar liefst 1600 kilometer bij haar vandaan, maar dat mocht de pret niet drukken.

”Zo gelukkig”

”Ik wist niet dat een verkeerd nummer zoveel teweeg kon brengen”, zegt Lalita volgens Metro UK. ”Ik voel me zo gelukkig. Ik had nooit gedacht dat ik ooit zou trouwen. Hij heeft een goed hart en is slim.”

Eerlijk

Lalita is vanaf het eerste telefoontje eerlijk geweest over haar uiterlijk. ”Hij wist alles van me en wist ook hoe ik eruit zag. Maar hij beloofde me dat hij met me zou trouwen. Ik ben zo trots dat ik een partner als hij heb gevonden.”

Ruzie

Het leven van Lalita veranderde compleet toen ze tijdens een ruzie in 2012 zuur in haar gezicht kreeg. Ze overleefde de verschrikkelijke aanval, maar moest maar liefst 17 keer onder het mes. Voor Ravi maakt dit allemaal niet uit: ”Haar hart is puur en daar gaat het om.”

Acid attack survivor Lalita Ben Bansi, 26, got married to Ravi Shankar, 27, in Thane on Tuesday ,,,#उसका_दिल_तो_सच्चा_है pic.twitter.com/NYNEDlFNF9 — ArJoon PanDey (@arjoon_pandey) 24 mei 2017

Bron: Metro.uk. Beeld: Twitter/iStock