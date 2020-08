Ontroerende beelden: oma speelt piano voor slachtoffers in Beiroet

2 dagen na de grote explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet wordt er nog steeds gezocht naar lichamen. De aanslag kostte 100 mensen het leven, en nog eens duizenden mensen verloren hun huis. Een oma bracht er op bijzondere wijze een klein beetje positiviteit in de straten, door piano te spelen.

Het pianospel is gefilmd door haar kleindochter en levert ontroerende beelden op.

In de stoffige straten werd toch een klein sprankje hoop en positiviteit aangetroffen. Een oma besloot achter haar piano te kruipen en de straten te vullen met haar pianospel. Haar kleindochter filmde het ontroerende moment, wat prachtige beelden opleverde. Je ziet de vrouw in een kamer vol puin, hoort op de achtergrond glasscherven… terwijl zij de sterren van de hemel speelt. Hieronder kun je de video bekijken. Kippenvel.

A grandmother played “Auld Lang Syne” on a piano in her home surrounded by debris and devastation following the explosion in Beirut, Lebanon.

Her granddaughter said the woman was “pushing through her pain” in a moment she described as “beauty from ashes.” https://t.co/eOeSuptB4A pic.twitter.com/eW5gs5hwkI

