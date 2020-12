Ahhh: wéér zo’n ontroerende kerstreclame van Nederlandse bodem

De kerstcommercials vliegen je momenteel om de oren. Ook steeds meer Nederlandse bedrijven weten de juiste snaar te raken. Zo krijg je van de kerstreclame de Plus bijvoorbeeld spontaan een brok in je keel.

Vroeger waren het vooral de grote Amerikaanse retailers die voor de feestdagen met een tranentrekkende kerstreclame kwamen, maar tegenwoordig geven ook heel wat Nederlandse bedrijven genoeg geld uit aan zo’n kerstcommercial. Zo ook supermarkt Plus.

Mondkapje

Het is Kerstavond en buschauffeur Mo is aan het werk om iedereen op tijd thuis te brengen voor het kerstdiner. Hij kent al zijn passagiers en maakt met iedereen een praatje. Mo geeft een klein meisje een high five tegen het spatscherm en helpt de wat oudere Jacques herinneren dat hij zijn mondkapje op moet.

Alleen met kerst

Aan het einde van zijn dienst ontdekt hij dat passagier Jacques zijn portemonnee in de bus heeft laten liggen. Zo goed als Mo is, besluit hij even langs het huis van Jacques te rijden om de portemonnee persoonlijk terug te brengen. Mo komt precies op het juiste moment, want Jacques was net helemaal in zijn eentje bij kaarslicht een hele kip aan het opeten.

Goed eten is samen eten

Jacques ‘dwingt’ Mo binnen te komen en lekker mee te eten. “Doe alsof je thuis bent”, zegt Jacques, terwijl hij een bord voor hem neerzet. Ze genieten samen van de kip die is gemaakt naar het recept van zijn vrouw. Mo vraagt hoe zijn vrouw heette. “Lies”, zegt Jacques. Samen proosten ze op een mooie kerst, terwijl de tekst Goed eten is samen eten in beeld verschijnt. Zo lief, want inderdaad: niemand mag met kerst alleen zijn!

