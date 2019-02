Ruben (33) werd ontvoerd tijdens een Tinderdate: "Ik ben aan de dood ontsnapt"

De Belgische Ruben Vanhees denkt wel twee keer na voordat hij weer in het buitenland een Tinderdate regelt. De man werd tijdens een afspraakje in Colombia ontvoerd, in een rioolbuis geduwd, bedreigd én kaalgeplukt.

Ruben werd uiteindelijk drie dagen lang vastgehouden voordat hij in zijn boxershort wist te ontsnappen.

Advertentie

Gezellige date

Ruben – geboren in Nederland, afkomstig uit Maaseik, doet in de krant Het Belang van Limburg zijn huiveringwekkende verhaal. Ruben woont tijdelijk voor zijn werk in het Colombiaanse Medellín en raakte onlangs via Tinder in gesprek met Thalia. De twee hadden een gezellige date in Bello en het duurde niet lang voordat Thalia Ruben uitnodigde bij haar tante.

Geen argwaan

“We zijn eerst naar mijn flat gereden om een gsm-oplader op te pikken en een paar biertjes uit de koelkast te halen,” vertelt Ruben. “Thalia pakte ook een dekentje van mijn bed. Dan kon ik bij haar tante blijven slapen als het laat werd, zo legde ze uit. Colombianen nodigen graag en vaak mensen uit, dus ik stelde mij daar op dat moment geen vragen bij.”

Stroomstootwapen

De twee pakken samen een taxi naar de tante van Thalia, maar al tijdens de rit gaat het helemaal fout. “Op een bepaald moment stopte de chauffeur en sprongen er twee gewapende mannen in de wagen. Eentje had een mes vast, de ander een stroomstootwapen. Zowel ikzelf als de chauffeur en Thalia kregen verschillende elektrische schokken. Waarschijnlijk wilden ze zo laten lijken dat mijn date ook slachtoffer was, maar achteraf bleek dat ze in het complot zat.”