Ontvoerde baby Hannah is terecht

De baby die vanmorgen in het Brabantse Eersel werd ontvoerd, is gelukkig in goede gezondheid gevonden. Dat meldt de politie.

De biologische ouders van het meisje zijn aangehouden. Ze waren met de baby in een huisje op een vakantiepark, net over de grens in Duitsland. Het stel had hun dochter vanmorgen weggegrist uit de armen van de pleegmoeder, toen zij boodschappen ging doen met het meisje.

Amber Alert

Eerder vandaag werd er een Amber Alert uitgestuurd over de ontvoering. Er werd gevreesd voor de veiligheid van de baby, die uit huis was geplaatst omdat haar ouders het meisje mishandeld zouden hebben.

Bron: NOS, Politie. Beeld: ANP