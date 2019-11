Ontzettend verdrietige dag voor Ilse DeLange

Zangeres Ilse DeLange heeft een moeilijke dag achter de rug. Zaterdag zou haar overleden vader 80 jaar zijn geworden. Hoewel Ilse het hier erg zwaar mee had, moest ze gewoon optreden.

Ilse’s vader Joop overleed in 2012 aan kanker.

Groot gemis

Op Instagram plaatst de zangeres een prachtige, donkere foto. Hier schrijft ze bij: “Apeldoorn… dank voor een bijzondere avond. Soms zat er even een brok in m’n keel. M’n pa was 80 geworden vandaag. We hebben het op een mooie manier geëerd vanavond. Missen is houden van.”

Steun

Ilse’s volgers steken haar een hart onder de riem. Zo worden er veel lieve woorden en hartjes bij de foto geplaatst. Ook Songfestival-winnaar Duncan Laurence laat met hartjes weten dat hij aan haar denkt.

