Onvergetelijke dag voor Paralympisch snowboardster Bibian Mentel

Het is een dag die Paralympisch snowboardster Bibian Mentel niet snel zal vergeten. Door een dwarslaesie had ze een tijdlang nauwelijks gevoel in haar benen. Maar inmiddels is Bibi zodanig hersteld dat ze een rondje kan fietsen op een speciale ligfiets, deelt haar man op Facebook.

In 2001 werd het onderbeen van Bibian geamputeerd als gevolg van botkanker. In maart dit jaar werd ze geopereerd aan een tumor op haar ruggenwervel. Hierdoor kon ze haar benen niet goed bewegen, maar het gevoel is langzaam teruggekomen.

Voorspoedig herstel Bibi Mentel

Woensdagmiddag deelt de echtgenoot van Bibian Mentel een video op Facebook waarop ze fietsend te zien is. Het is een mijlpaal voor de Paralympisch sportster, die sinds 2001 vecht tegen kanker. Het voorspoedige herstel zorgt voor tranen van geluk bij haar man, schrijft hij op Facebook.

Knokken en lachen

“Het kost nog veel moeite maar ze fietst! Weer een stapje in een lang en zwaar proces waarin hoop, wanhoop, blijdschap en verdriet soms dicht bij elkaar liggen, maar Bibian blijft knokken, lachen, doelen stellen, motiveren en – hoe onmogelijk het misschien zal klinken – genieten”, leest het uitgebreide onderschrift.

