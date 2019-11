Lief: vader bezorgt eenzaam zoontje alsnog een onvergetelijke verjaardag

Het is toch wel de angst van iedere ouder: wanneer je een verjaardagsfeestje geeft voor je kind en er niemand – níemand – van de genodigden op komt dagen. Het gebeurde de vader van de Canadese Kade. Maar hij wist zijn 11-jarige zoontje toch nog een onvergetelijke verjaardag te geven.

Met de hulp van sociale media werd Kade alsnog in het zonnetje gezet.

Verjaardag

De vader van de jarige Kade plaatste een foto van zijn zoontje voor zijn verjaardagstaart in een versierde kamer. Maar één ding ontbrak op de foto, en dat was de visite. Want in plaats van een gezellig feestje met al zijn vrienden, zat Kade alleen met zijn vader opgescheept.

Twitter

En dus besloot de vader van Kade de verdrietige gebeurtenis met zijn volgers op Twitter te delen. Bij de foto schreef hij: “Mijn zoon Kade vierde gisteravond zijn 11e verjaardag. Geen van zijn uitgenodigde vrienden kwam. Dat doet pijn. Ik vraag daarom mijn Twitter-vrienden om hem vandaag wat liefde te tonen. Stuur hem alsjeblieft een verjaardagswens.”

Felicitaties

Het onverwachte gebeurde, want Kade werd virtueel overspoeld met verjaardagswensen van volgers. Maar ook onbekenden van de Canadese familie stuurde hem een felicitatie via Twitter. En zelfs bekende mensen, waaronder de Canadese premier Justin Trudeau, feliciteerden Kade. Ook acteur Ben Stiller reageerde. Zo beleefde Kade alsnog een onvergetelijke dag.

My son Kade had his 11th birthday party last night. None of his invited friends came. That hurt. I’m asking my Twitter friends to show him some love today. If you have a minute, please send him a birthday wish. @Marner93 @91Tavares @MapleLeafs #LeafsForever pic.twitter.com/kn0vP1l6z8

— Jason Foster (@NLWildlife) November 3, 2019