Onverwachts bevallen Britt (18) zit nog steeds met zoontje Yassin vast in Egypte

We zijn anderhalve maand verder en Britt van Baarlen, die tijdens haar vakantie in Egypte onverwachts beviel van zoontje Yassin, mag het land nog altijd niet verlaten. De Egyptische autoriteiten willen per se weten wie de vader is, voordat ze het jongetje een visum kunnen geven.

Britt had geen idee dat ze in verwachting was, tot ze tijdens haar vakantie in de badplaats Hurghada plotseling weeën kreeg. De Rotterdamse ontmoette de vader van haar kind op een feestje in Nederland, maar weet verder weinig van hem. Zonder de naam van de vader lukt het niet om in Egypte een geboorteakte en een visum te krijgen om het land mee uit te komen.

Verschrikkelijk

Britt en haar moeder Sylvia dachten dat het afgelopen week goed zou komen, nadat hoge ambtenaren in Caïro beloofden om haar zo snel mogelijk de juiste papieren te geven. Maar helaas, het lokale paspoortcentrum weigert de Rotterdamse nog altijd een visum te geven. “Het is echt verschrikkelijk”, vertelt moeder Sylvia in het AD. “Zondag is Yassin zes weken oud, maar we hebben nog totaal geen uitzicht wanneer wij hier eindelijk weg kunnen.” De kersverse oma heeft haar eigen visum voor de zekerheid maar met een half jaar verlengd.

Truc

Toch blijven Britt en Sylvia hoop houden. Misschien heeft de Nederlandse ambassade in het land nog een truc waardoor de jonge moeder en haar kind in het vliegtuig kunnen stappen. In de tussentijd woont het gezin in het hotel waar Britt haar zoontje op de wereld zette en proberen ze zoveel mogelijk van de kleine Yassin te genieten.

Bron: AD. Beeld: Privébeeld Britt