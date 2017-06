Lonneke werd totaal onverwachts moeder

Lonneke dacht dat ze last had van blaasontsteking, maar toen ze naar de dokter ging bleek ze zwanger. Nog diezelfde dag werd haar dochter geboren. “We zijn totaal onvoorbereid. Waar moet ze slapen? Wat trekken we haar aan?”

In Libelle’s rubriek De Dag Nadat vertelt Lonneke haar bijzondere verhaal:

“Het is 7 uur ’s ochtends als ik wakker word van een onbekend geluid. Het duurt even voordat ik besef waar ik ben en wat er gisteren is gebeurd. Dan zie ik het bewijs liggen, ons kleine wonder. 24 uur geleden wist ik nog van niets, nu ligt ze te huilen in het wiegje naast mijn ziekenhuisbed: ons dochtertje. Haar vader Rick staat met zijn handen in zijn zakken over haar heen gebogen. Even word ik overvallen door een intens gelukkig gevoel, maar dat verandert al snel in lichte paniek. We zijn nergens op voorbereid, hebben niets voor een baby in huis. Waar moet ze slapen? Welke kleertjes trekken we haar aan? Veel tijd om na te denken heb ik niet, want ons kind heeft honger. Ik geef haar onwennig de borst.”

Blaasontsteking

“Gisteren, na de bevalling, heb ik eindelijk weer goed geslapen. Ik was zo blij dat ik van de krampen af was die werden veroorzaakt door een blaasontsteking. Tenminste, dat dacht ik. Maar toen ik gisterochtend met mijn moeder naar de dokter ging om het te laten onderzoeken, bleek dat ik zwanger was. Zo’n 33 weken. Mijn vriend en ik zouden dus nog 7 weken hebben om ons voor te bereiden.”

Nooit gevoeld

“Raar dat ik al die maanden niets door heb gehad. Ik was bezig met afvallen en merkte wel dat alleen mijn armen en benen slanker werden, mijn buik niet. Maar op gewichtsverlies reageert elk lichaam anders, bevestigde mijn diëtiste. Ik werd ook gewoon ongesteld. Dat ik de baby nooit heb gevoeld, komt doordat ze naar binnen gedraaid lag. Dat konden we zien op de scan. In combinatie met mijn veranderende lichaam heeft dit ervoor gezorgd dat ik niets heb gemerkt.”