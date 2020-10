Mina werd onvruchtbaar door chlamydia: “Ik kwam veel te laat achter mijn soa”

Lang niet alle soa’s geven klachten. Daarom komt het nog altijd vaak voor dat vrouwen jarenlang rondlopen met een soa, zonder het door te hebben. Dat kan ernstige gevolgen hebben. Het overkwam Mina (45) die zelfs onvruchtbaar werd door chlamydia.

Mina (45): “Zo lang ik me kan herinneren, heb ik veel klachten gehad tijdens mijn ongesteldheid. Ik had altijd vreselijke buikpijn en verloor soms zo veel bloed, dat ik flauwviel. Maar een aantal jaar geleden, waren de buikkrampen niet te houden.

Na heel veel ibuprofen en geen verbetering besloot ik me in het ziekenhuis te laten checken. “Heeft u chlamydia gehad?”, vroeg een arts aan me bij mijn zoveelste onderzoek. Dat had ik zeker. Op mijn 28e. En omdat mijn toenmalige vriend het niet aan me verteld had, kwam ik daar veel te laat achter. De sporen van de soa waren jaren later nog zichtbaar. Mijn eileiders waren zo hevig aangetast, dat ik onvruchtbaar bleek te zijn. En dat was een klap in mijn gezicht.”

Geen voorlichting

“Seksuele voorlichting heb ik nooit echt gekregen. Ik ben opgegroeid in een ingewikkeld gezin met veel problematiek en ruimte voor gesprekken over seksualiteit was er niet. Sterker nog, ik ben opgegroeid in de Hindoestaanse cultuur en daarin was en is sex en groot taboe. Het enige wat ik ooit heb gehoord over sex, is dat het slecht is en zeker voor het huwelijk uit den boze is. Vooral voor vrouwen. ‘Oh wee als ik je eens met een jongen naar huis gaat’, zei mijn moeder tijdens mijn tienerjaren. ‘Dan ben je nog niet jarig.’ Verder leerde ik niets over sex. Niets over anticonceptie en ook zeker niet over soa’s.”