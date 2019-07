Hannah Rosenfelder (29) werd geboren met een leverziekte. Ze onderging 2 levertransplantaties en werd onvruchtbaar verklaard. Toch is ze nu bevallen van een gezonde dochter.

Hannah werd geboren met de leverziekte galgangatresie. Dit is een aangeboren afwijking waarbij de galwegen niet (goed) zijn aangelegd. De galwegen kunnen hierdoor geblokkeerd raken. Ook kan er gal in de lever achterblijven, waardoor levercellen beschadigd raken.

Transplantaties

Daarom kreeg Hannah op haar 15e al haar eerste levertransplantatie. Maar helaas werden haar galwegen opnieuw geblokkeerd. Op haar 23e kwam ze voor de tweede keer op de transplantatielijst en toen ze 25 jaar was onderging ze haar tweede levertransplantatie.

Onvruchtbaar

Artsen vertelden haar dat ze door de levertransplantaties onvruchtbaar was geworden. Het was namelijk onwaarschijnlijk dat haar lichaam een zwangerschap aankon. Hannah zag haar toekomst in duigen vallen. “Toen mijn vriendinnen baby’s kregen terwijl ik na mijn tweede transplantatie vocht om in leven te blijven, raakte ik echt van streek”, geeft ze toe. “Ik wilde me gewoon als een van de meiden voelen.”

In shock

Ze gaf de moed dan ook niet op. En ja hoor, enkele jaren later ontdekte Hannah dat ze in verwachting was. Ze was op dat moment in het ziekenhuis vanwege een leverinfectie. Tijdens de controle werd duidelijk dat er een baby in haar buik groeide. “Ik was in shock en ik vroeg de arts het drie keer voor mij te herhalen.” Hannah zegt dat haar zwangerschap relatief gemakkelijk was omdat ze al gewend was aan het omgaan met symptomen zoals misselijkheid en vermoeidheid

Wonderbaby

Artsen geloofden niet dat ze de baby met succes zou dragen, maar na een zwangerschap van 37 weken beviel ze van een gezonde dochter: Hadley. “Op het moment dat ik haar vasthield, leek het alsof alles stopte. Ik kon gewoon niet geloven dat terwijl iedereen zei dat het onmogelijk was, mijn eigen baby in mijn armen had.”

