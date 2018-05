Kijkers 'Onze Boerderij' pinken een traantje weg bij problemen van boer Frans

Zondagavond scoorde Yvon Jaspers wederom met haar televisieprogramma ‘Onze Boerderij’. Ook deze week was weer te zien hoe zwaar het boerenleven is. Dit keer was boer Frans aan het woord.

Natuurlijk is boerenwerk fysiek een flinke uitdaging en dus hartstikke zwaar, maar het lijkt erop dat in ‘Onze Boerderij’ steeds vaker juist het emotionele aspect van het boerenleven aan bod lijkt te komen.

Deze keer laat boer Frans, die tien jaar geleden meedeed aan ‘Boer Zoekt Vrouw’, namelijk zien dat hij door een nieuwe wetgeving een torenhoge boete moet betalen. Daarnaast moet hij door die nieuwe wet 30 koeien en ál zijn jongvee de deur uit doen. Omdat ze nergens terecht kunnen, moeten deze dieren naar de slacht. Extra treurig aan dit verhaal: een boel van de koeien dragen een kalf met zich mee in de buik.

Op Twitter pinkten veel mensen een traantje weg bij het zien van de noodgedwongen beslissingen die boer Frans moet nemen om zijn melkveehouderij draaiende te houden:

Deze mensen worden dagelijks in de media weggezet als ‘op winst beluste meedogenloze boeren’, die de aarde willen vernietigen. Het zijn gewoon mensen. Die elke dag denken: hoe kunnen we het beter doen? Hoe kunnen wij onze kinderen ook een toekomst geven” #onzeboerderij pic.twitter.com/1UmlBWWRNq — Caroline vander Plas (@lientje1967) 27 mei 2018

Ik ben 1x meegeweest bij het slachten van één van mijn koeien. Omdat ik van kalf tot vriezer mee wilde maken. Wat Frans doet, 21 van je koeien wegbrengen? Ik zou het niet kunnen. Zelfs J is stil. Vergis je niet. Je kent je koeien, je houdt van ze. Dit doet zeer. #OnzeBoerderij — Sarah Verroen (@sarah_lv) 27 mei 2018

Met dat ik het programma #onzeboerderij kijk, krijg ik zo’n hartgrondige hekel aan de ambtenaren die vanachter hun bureau van alles bedenken zonder enige compassie voor de mens achter de boer en zijn gezin.

En dit is natuurlijk in talloze andere bedrijfstakken idem dito. — John Mulder (@JohnFM1971) 27 mei 2018

Oh boer Frans💖 #npo1 #onzeboerderij ik moet er echt van huilen. — Tas (@tasvolverhalen) 27 mei 2018

#OnzeBoerderij verplichte kost voor de #regering. Warm of niet, je kijkt maar even tv. — Stefan Kuiper (@StefanHenk) 27 mei 2018

“De vrouwen zijn de kracht binnen de bedrijven. En die mannen zijn de binnenvetters en mopperaars.” Aldus boer Frans die moet dealen met de gevolgen van een milieumaatregel. Mooi gezegd!#OnzeBoerderij pic.twitter.com/CzCrFom83b — Elsschot (@marcelbar8) 27 mei 2018

Ik zit verdomme te janken om Truus en haar vriendinnen die naar de slacht moesten. En Frans die t er moeilijk mee heeft om zijn meiden achter te laten. #onzeboerderij Het is wat hij zegt je hebt ze van kalf af aan. En dan nu dit is heel erg. Die verrekte regels hier in ons land. — 🌞 ANJA 🌞 (@AnjaJosTweet) 27 mei 2018

Gezonde zwangere koeien afvoeren naar de slacht #onzeboerderij waar zijn we mee bezig #carolaschouten — Hans Oosting (@HansOosting1) 27 mei 2018

Mensen zouden wat meer respect moeten hebben voor de agrarische sector. Dat zijn geen 9 tot 5 banen. #onzeboerderij — Bram Zonderland (@BramZnl) 20 mei 2018

Beeld: ANP.