Heftig: kijkers Onze Boerderij worden geconfronteerd met eigen koopgedrag

In Onze Boerderij duikt Yvon Jaspers wekelijks het boerenleven in. Het doel? Laten zien hoe het er écht aan toe gaat bij een boerenbedrijf. Dat veel mensen hier geïnteresseerd in zijn, blijkt wel uit de kijkcijfers van afgelopen zondagavond: maar liefst 1,5 miljoen kijkers zaten aan de buis gekluisterd.

Voor kijkers was het een confronterende aflevering: Yvon Jaspers liet zien wat de keuzes van consumenten voor invloed hebben op het welzijn van de dieren. Zolang wij goedkoop vlees willen, zijn de leefomstandigheden van de dieren verre van ideaal.

Stro is te duur

Zo bracht Yvon een bezoekje bij varkenshouder Hennie, waar de presentatrice al snel valt over de leefomstandigheden van de beesten. De varkens liggen met hun biggetjes op de harde vloer tussen ijzeren stangen. ”Waarom kan er niet een beetje stro op de grond?,” vraagt ze aan boer Hennie. Dan komt de aap uit de mouw: ”Dat kost geld en dan moet en dan wordt de kostprijs van de big te hoog,” aldus Hennie.

Keiharde realiteit

Echt makkelijk is het voor Hennie het niet, om zijn bedrijf zo te laten zien. Toch is het wel de keiharde realiteit. Tegen mensen die schrikken van de beelden zou hij dan ook het volgende willen zeggen. “We produceren vlees waar een bepaalde prijs aan hangt. Maar wij proberen er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de dieren een zo goed mogelijk bestaan hebben.”

Verdeelde reacties

Op Twitter wordt geschokt gereageerd op het verhaal van de varkenshouder. Sommige mensen begrijpen zijn keuzes wel, terwijl anderen vol ongeloof reageren.

Ik heb grote moeite met de megastallen maar echt respect voor deze boer die zijn bedrijf laat zien en zelf ook aangeeft dat het anders moet. Ook uitleg hoe het zo gegroeid is in NL na de honger in WO 2. #onzeboerderij — Liesbeth de Moor (@MoorLiesbeth) 10 juni 2018

Ja sorry hoor varkenshouders, maar vinden jullie dit serieus diervriendelijk? Als een varken genoeg ruimte heeft zal hij toch niet zo snel op z’n biggetjes gaan liggen.

Een dier moet zacht kunnen liggen. Vind dit echt walgelijk. #onzeboerderij — Iris (@antebellumiris) 10 juni 2018

Merk dat ik geraakt word door de aarzeling van de varkensboer om zijn bedrijf te laten zien. Man wat een mooi bedrijf en wat een zorg voor de dieren. Hij doet wat wij vragen, goedkoop vlees. #onzeboerderij — Petra Wilbers (@JvBeieren) 10 juni 2018

Ik kan het niet aan zien… Die varkens in die klinische ruimte alleen maar op deze wereld voor consumptie. Geen gras, geen stro, geen gestoei in de modder. #onzeboerderij — Proact.Translations (@JouwVertaler) 10 juni 2018

Ik hoop dat iedereen kijkt naar #onzeboerderij. Dit is wat je krijgt, als je kiest voor goedkoop vlees. Koop geen #kiloknallers! — Hanneke van Ormondt (@Hanneke_vO) 10 juni 2018

Als de boer een redelijke prijs krijg, dan krijgt het dier betere omstandigheden. Vlees is toch een luxe product dus omhoog met die prijzen. Ik ben voor👍#OnzeBoerderij — Dirkie (@ajaxfreake) 10 juni 2018

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Twitter. Beeld: ANP