Boer Riks openhartig over financiële zorgen in 'Onze boerderij'

In de tweede aflevering van Onze Boerderij gaat Yvon Jaspers onder andere op bezoek bij de naar Canada geëmigreerde melkveehouder Riks. Hij deed in 2016 mee aan Boer Zoekt Vrouw en vertelt openhartig hoe het nu met hem gaat.

In Onze Boerderij duikt Yvon Jaspers wederom in het boerenleven. Ditmaal niet om de boeren een handje te helpen in de liefde, maar om te onderzoeken of het boerenleven nou écht zo romantisch is als het lijkt.

Advertentie

Melkveebedrijf Riks

Boer Riks woont al jaren in Canada, waar hij een een succesvolle melkveehouderij runt. Aan Yvon vertelt hij dat hij sinds 2017 getrouwd is met de Canadese Nicole, die hem helpt op de boerderij. Hij leefde zijn droom, maar kampt inmiddels met flinke financiële zorgen.

Zieke koeien

2 jaar geleden ging het goed mis, want door ziekte verloor hij ruim 20 koeien. Dit waren allemaal koeien met kalfjes, en dus dé bron van zijn melk. Het verlies van de dieren had een flinke impact op het aantal liter melk dat Riks per dag kon produceren. En dat merkt hij flink in zijn portemonnee. “Ik kom nu zo’n anderhalve ton per jaar te kort”, vertelt Riks. “Dat doet zeer.”