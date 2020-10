Kijkers ‘Onze boerderij’ onder de indruk van aflevering over visserij

In de nieuwste aflevering van Onze boerderij ging Yvon Jaspers een dag mee op de kotter van een Texelse vader en zoon. Al vijftien generaties lang vissen zij in de Noordzee. De kijkers zijn onder de indruk van de mooie aflevering.

Vader en zoon Jan en Jaap van der Vis vertellen over de impact van het verbod op de pulsvisserij. Vader Jaap is na vijftig dienstjaren inmiddels met pensioen, maar nog dagelijks betrokken. Yvon vaart een dag mee om te zien welk traject ons visje aflegt voordat het op ons bord belandt.

Slapeloze nachten

In de aflevering komt naar voren hoe zwaar het vissersleven is en hoe hard vader en zoon dagelijks werken. Yvon is ook benieuwd naar hoe de mannen de toekomst zien. Nu vissen ze nog met een innovatieve pulsmethode. Tegenstanders van deze methode zeggen dat dit de zeebodem aantast, dieronvriendelijk is en dat er meer overbevissing plaatsvindt.