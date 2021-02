In het huwelijksbootje stappen tijdens de eerste ontmoeting, zou jij het durven? Ook dit jaar zijn er weer zes stellen gevonden die deze uitdaging aan durfden te gaan in Married at First Sight. Libelle’s Chanan mist geen aflevering van MAFS en denkt te kunnen voorspellen welke stellen eeuwige liefde in het vooruitzicht hebben.

Alle MAFS-stellen zijn getrouwd en op huwelijksreis (geweest). Ze hebben samen tijd doorgebracht zonder én met camera’s en kennis kunnen maken met elkaars goede, en misschien wat minder goede kanten. Voor wie pakt dit experiment goed uit? Wij doen een voorspelling.

Blijven getrouwd: JA!

Lars & Lizzy, Lizzy & Lars: het klinkt al alsof dat wel móet slagen. Al bij de eerste blik wisten ze: dit is het. Ze hadden niet meer nodig dan een stoffige huwelijksreis naar Duitsland om smoorverliefd op elkaar te worden. Lars laat zijn Lizzy geen seconde los, maar daar lijkt zij helemaal geen problemen mee te hebben. Door een foto van een nieuw appartement op social media dacht iedereen even dat de twee toch zonder elkaar verder zijn gegaan, maar ik wil dat niet geloven. Deze twee mensen gaan voor altijd samen op fietsvakantie. Buiten het Formule 1-seizoen om.

Danny & Rein

Blijven getrouwd: Nee…

Ik weet het niet zo goed met Danny & Rein. Ze leken bij de eerste ontmoeting positief verrast, maar het ligt er wat mij betreft allemaal net wat te dik bovenop. Rein is steeds net wat te blij en enthousiast waardoor je het idee krijgt dat hij iets moet verbloemen. Twijfel misschien? Danny lijkt het wel te zien zitten, maar heeft weer net iets te veel bevestiging nodig. Die bevestiging wil Rein best een keer geven en misschien ook wel twee keer, maar bij de tiende keer gooit hij denk ik de handdoek in de ring om op zoek te gaan naar een man met meer zelfvertrouwen. En meer volgers op Instagram.

Daisy & Mick

Blijven getrouwd: Nee..

Je zou denken dat het alleen nog maar beter kan gaan tussen Mick en Daisy. Maar ik zie dat niet gebeuren. Je voelt in alles het ongemak van Mick. Hij voelde zich niet lekker in zijn trouwpak, wist niet wat hij moest doen bij het aansnijden van de taart of wat hij Daisy moet vragen tijdens het eten. Als ze zelfs niet meer om zijn grapjes kan lachen, zie ik het somber in. Daisy zoekt iemand die al een keuze heeft gemaakt voordat zij dat kan doen. Dat gaat niet gebeuren bij Mick. Mick had zich niet om moeten laten praten door Monique Smit en gewoon buiten de camera’s om op zoek moeten gaan naar de liefde. Dan zie je pas echt de echte Mick.

Sylvia & Freddy

Blijven getrouwd: Nee…

Ah, Syl & Fred. Mijn favorieten. Ze vonden elkaar in hun grappen en grollen, lieten zich zelfs al even van hun romantische kant zien en Sylvia vergat misschien ook zelfs even het leeftijdsverschil. Tot er ineens een beetje twijfel ontstond bij Sylvia. Door haar twijfel, twijfelde ik ook meteen aan hun toekomst samen. Sylvia kreeg op dat moment niet de response van Freddy die ze had gehoopt (Fred’s koffer lag al bijna weer in de auto) en ik denk toch dat ze op zoek is naar een betere gesprekspartner met wie ze haar gevoel kan delen. Ik hoop zó dat ik het niet goed heb en Fred zich toch nog van een andere kant laat zien.

Monique & Aron

Blijven getrouwd: JA!

Phoe, gelukkig. Toch nog een stel dat wel goed bij elkaar lijkt te passen. Ik zie het helemaal gebeuren bij Aron & Monique. Aron kan omgaan met die ietwat opdringerige ex en Monique wordt steeds wat minder ongemakkelijk van al zijn cadeautjes. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Nog een paar rondjes over de golfbaan, middagjes bij dat zwembad in Oostenrijk en die twee willen nooit meer zonder elkaar een balletje slaan. They look perfect tonight…

Bert & Suzan

Blijven getrouwd: JA!

Ik geloof, ik geloof, ik geloof… in Bert en Suzan! Bert hád het niet meer toen Suzan de trouwzaal binnenliep en kon zichzelf niet tegenhouden om te gaan staan springen. Zoonlief keurde hem al goed en ik denk ook dat dit positieve begin een goed teken is voor de toekomst. Een toekomst vol late avondjes waarop het Suzan denk ik wel lukt om Bert net wat eerder naar huis te krijgen.

Over een paar weken blikken we terug op deze voorspelling. Ik ben zeer benieuwd…

