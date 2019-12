‘Onzekere’ Daphne blaast juryleden omver tijdens laatste blind auditions

Tijdens de allerlaatste ronde van de Blind Auditions van The Voice of Holland zat er maar weinig beweging in de stoelen van de coaches, maar daar kwam snel verandering in toen Daphne van Ditshuizen op het podium kwam.

De 20-jarige zangeres wist de juryleden binnen no-time voor zich te winnen.

Onzekere indruk

Hoewel de Drentse zangeres achter de schermen een nogal onzekere indruk maakte, bleef daar op het podium maar weinig van over. Met haar prachtige versie van Ilse de Lange’s ‘Beautiful Distraction’ wist ze de juryleden één voor één voor zich te winnen.

Enthousiaste Anouk

Vooral Waylon was erg onder de indruk van Daphne. “Een heel bijzondere, interessante stem met een intiem timbre. Die wil ik veel vaker horen,” aldus de zanger. Ook Anouk was razend enthousiast: “Ik kan niet wachten om met je te werken,” zo verklapte ze. Daphne vond het moeilijk om de knoop door te hakken, maar koos uiteindelijk – op aanraden van haar moeder – voor Anouk.

Bron: RTL, Twitter. Beeld: RTL, Instagram