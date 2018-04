Ook Arie Boomsma slachtoffer van seksuele intimidatie Job Gosschalk

Job Gosschalk werd eind vorig jaar door meerdere acteurs beschuldigd van seksuele intimidatie. Nu blijkt dat ook Arie Boomsma een nare ervaring heeft gehad met de voormalig castingdirecteur.

In de nieuwe LINDA., die woensdag uitkomt, vertelt de presentator dat hij een aantal jaren geleden een seksueel getinte casting moest ondergaan bij Gosschalk.

Vreemd verzoek

Arie kreeg op een avond een telefoontje van de castingdirecteur, met de vraag of hij langs kon komen op het kantoor van Kemna Casting. Eenmaal daar deed Gosschalk een vreemd verzoek. ‘’Job zei: ‘stel je voor dat je thuis bent, alleen, je zit een film te kijken en wordt opgewonden. Je raakt jezelf aan.’ Zo knalt-ie er natuurlijk niet meteen in, het wordt voorzichtig opgebouwd.’’

Nukkige reactie

Arie kapte de casting af en zei tegen Gosschalk dat hij zich oncomfortabel voelde. “Dan ontstaat er iets heel ongemakkelijks. Job reageerde nukkig en ik had het gevoel dat ik iets kapot had gemaakt.” Toch heeft zijn afwijzing hem geen werk gekost. Volgens Arie hebben ze zelf nog ‘een aantal leuke projecten’ gedaan daarna. ‘’Het gekke is: juist omdat ik me uitsprak en mijn grens stelde, is onze band daarna veel sterker geworden.”

“Grappige en loyale man”

Arie heeft er bewust voor gekozen om niet eerder met zijn verhaal naar buiten te treden. ‘’Omdat Job misschien domme dingen heeft gedaan, maar tegelijkertijd óók een heel getalenteerde, grappige en loyale man is. Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat niemand slechts één kant heeft, ik voel ook erg de behoefte het juist voor Job op te nemen.”

Bron: LINDA, AD.nl. Beeld: ANP