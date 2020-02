Ook partner en kind van Amsterdamse coronapatiënt hebben virus

De partner en één van de kinderen van de Amsterdamse coronapatiënte in Diemen blijken ook te zijn besmet met het virus. Het RIVM heeft de resultaten van de test zojuist bekend gemaakt op hun website.

De twee andere kinderen van het koppel blijken niet besmet te zijn.

Vier coronapatiënten

Het kind en de partner van de vrouw zitten nu ook in isolatie. Samen met een 56-jarige man uit Loon op Zand zijn er nu dus vier bevestigde coronapatiënten. Vrijdag werd bekend dat de besmette Amsterdamse in Diemen in thuisisolatie zit. Ze was in Lombardije (Noord-Italië) geweest en ontwikkelde kort daarna klachten. Haar partner was mee naar Italië. Of dat ook voor de kinderen gold is onduidelijk. Twee van haar drie kinderen vertoonden milde klachten.

Verdere contacten

Het is de bedoeling dat de overige contacten van de Amsterdamse vrouw de komende 13 dagen hun gezondheid in de gaten houden. Mochten zij klachten krijgen die passen bij het coronovirus (koorts en luchtwegklachten), dan worden zij ook getest.

Vannacht testten de partner en het jongste van de patiënt die in Diemen verblijft positief voor het nieuwe coronavirus (COVID-19). Meer informatie: https://t.co/Bky2Ehwe2A #coronavirus #covid19 #corona pic.twitter.com/mFJxJcCRbc — RIVM (@rivm) February 29, 2020

Denk jij dat je besmet bent met het coronavirus? Dokter Rutger legt je in deze video uit waarom je dan juist niet naar de huisarts moet gaan:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: iStock