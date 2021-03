De oom van Kate Middleton, Gary Goldsmith, heeft flink uitgehaald naar Meghan Markle. Hij is het namelijk totaal niet eens met uitspraken die Meghan heeft gedaan tijdens het interview met Oprah Winfrey.

In The Mail on Sunday vertelt hij dat hij zeer teleurgesteld is en doet hij felle uitspraken.

Hij is met name boos om de beweringen die Meghan heeft gedaan over haar bruiloft. De Britse tabloids schreven destijds dat Meghan en Kate flinke ruzie zouden hebben gehad op de bruiloft van Harry en Meghan.

Deze ruzie zou zijn gegaan over het jurkje dat Kate’s dochter Charlotte als bloemenmeisje zou dragen. Volgens de Britse media zou Meghan Kate tijdens deze ruzie aan het huilen hebben gemaakt.

Bruiloft

In het interview met Oprah liet Meghan hierover weten dat het juist Kate was die haar aan het huilen maakte. Gary Goldsmith gelooft hier geen woord van en laat weten: “Ik geloof nooit dat Kate Meghan heeft doen huilen. Ik ken Kate al sinds ze werd geboren, en ze heeft geen gemeen bot in haar lichaam. Dat ligt simpelweg niet in haar natuur. Ze is nog mooier aan de binnenkant dan aan de buitenkant. Als iemand een woedeuitbarsting had, ben ik er zeker van dat het Meghan was. Kate zal geprobeerd hebben om de lieve vrede te bewaren.”

Ongeloof

Hij vervolgt: “In alle jaren dat Kate in de publieke belangstelling heeft gestaan, heeft ze geen voet verkeerd gezet. Ze is geboren voor die rol. Ze is boven haar critici uitgestegen een ging gewoon verder met haar werk. In tegenstelling tot sommigen…”

Kate’s oom gelooft dus niks van de beweringen van Meghan, en dat is niet het enige wat hij niet gelooft.

Manipuleren

Meghan verklaart dat ze nooit heeft gewild dat het incident naar buiten kwam, maar dat vindt Gary ook moeilijk te geloven. “Ik geef Meghan niet de schuld. Ze is een sterretje uit Hollywood. Je kan een tijger niet veroordelen omdat hij de kop van een schaap bijt. Maar ik geloof geen woord dat uit haar mond komt. Ze is een actrice en weet perfect hoe ze een publiek kan manipuleren.”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP