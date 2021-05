Oom van koningin Máxima overleden aan gevolgen corona

Voor haar zesde verjaardag deelde het Britse koningshuis zondag een nieuwe foto van prinses Charlotte. Op dit schattige kiekje lijkt ze als twee druppels water op haar overgrootmoeder koningin Elizabeth.

De nieuwe foto toont een breedlachende prinses in een zoete bloemenjurk. De foto zou dit weekend door haar moeder, Kate Middleton, zijn geschoten in Norfolk. Fans van het Britse koningshuis zien op de foto opvallende gelijkenissen tussen prinses Charlotte en haar overgrootmoeder, koningin Elizabeth.

Advertentie

Overgrootmoeder

Kleine meisjes worden groot, want de prinses is alweer zes jaar oud geworden. En hoe ouder ze wordt, hoe meer ze op de oma van haar vader, prins William gaat lijken. Queen Elizabeth had als klein meisje ook grote blauwe ogen en donker haar. Als je de foto’s naast elkaar zet, zie je duidelijk wat van haar overgrootmoeder terug in de kleine Charlotte.

Dezelfde ogen

Om de overeenkomsten tussen Charlotte en koningin Elizabeth extra te benadrukken, is de recente foto van de prinses naast een jeugdfoto van haar overgrootmoeder geplaatst. De gelijkenissen zijn onmiskenbaar, zo vinden ook de fans van het Britse koningshuis. Zo schrijft iemand op Twitter: “Ik heb altijd gezegd dat ik zoveel van Hare Majesteit, de koningin, zie in de kleine prinses Charlotte. Ze heeft de ogen van de koningin!” Een ander reageert met: “Ze is echt een Windsor! Zo’n prachtig meisje!”

Royal enthusiasts have gone wild over Princess Charlotte’s striking resemblance to her great-grandmother, the Queen Read more: https://t.co/0ZuhlI23cn pic.twitter.com/cGXpgJzISq — Daily Mail Online (@MailOnline) May 2, 2021

I’ve always said I see so much of HMTQ in little Princess Charlotte. She’s got the Queen’s eyes! — Missy, “RIGHT?” 👑🦋🌸👠⚓️🍀👩🏼🦰 (@missybknight37) May 1, 2021

Schattig! Prins George en prinses Charlotte zijn de drukst bezette bruidskinderen ooit:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Daily Mail. Beeld: Getty Images